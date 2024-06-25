Инертная Англия не смогла обыграть Словению и подарила балканцам выход в плей-офф
Команда Гарета Саутгейта снова не впечатлила в атаке и расписала ничью со Словенией. Это позволило подопечным Кека впервые в истории оказаться в плей-офф Евро.
Англия – Словения 0:0
На Евро-2024 завершились матчи последнего тура в группе С. Один из главных фаворитов турнира Англия противостояла крепкой Словении, пишет 24 Канал.
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Инертная игра фаворитов
Команда Гарета Саутгейта набрала четыре балла в первых матчах, хотя и вызвала большое недовольство своей игрой со стороны фанатов. Тем не менее, этого хватило, чтобы обеспечить себе выход в плей-офф.
Главной задачей на последний тур было сохранение первого места, а для этого могло хватить даже ничьей. Словенцы тоже могли удовлетвориться ничьей, поэтому игра ожидаемо приняла спокойный ход.
Команды создавали минимальную остроту у чужих ворот. Кейн и партнеры напрягали Облака разве что дальними выстрелами. У Пикфорда же работы почти не было. Словения пыталась предлагать контригру.
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Обоих устраивали "нули"
Однако защита Англии не позволяла балканцам приблизиться к воротам. В целом же подопечные Саутгейта лишь моментами показывали желание вырвать победу, но по сути на нее команда не наиграла.
Тем не менее, в параллельном матче Дания и Сербия также не забили голов, поэтому Англия осталась на первом месте в группе. А вот Словения уступила датчанам второе место только из-за низкого рейтинга сборной.
Другие показатели у команд абсолютно идентичны, даже количество желтых карточек. Балканцы еще могут попасть в плей-офф, их соперником там может стать Португалия или победитель группы с Украиной.