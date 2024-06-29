Главный фаворит Евро-2024 начинает свой путь в плей-офф: где смотреть матч Англия – Словакия

В воскресенье, 30 июня, состоятся два поединка 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. В одном из них встретятся сборные Англии и Словакии.

Игра состоится в Гельзенкирхене на "Фельтинс Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:00, пишет 24 Канал.

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Кто будет транслировать матч Англия – Словакия

На групповом этапе команда Саутгейта, которая является главным фаворитом турнира, не поразила игрой, однако заняла первое место в своем квартете. Англия выиграла один поединок и дважды сыграла вничью.

Словакия же пробилась в плей-офф с третьего места в группе E, где все команды набрали по 4 зачетных балла. Она опередила Украину, из-за лучшей разницы забитых и пропущенных голов, несмотря на поражение "сине-желтым" в очной встрече.

Это будет седьмой поединок между сборными Англии и Словакии в истории. Тотальное преимущество имеют "Три льва", которые победили в 5 матчах, а еще однажды была зафиксирована ничья, баланс голов – 11:3.

Поединок Англия – Словакия будут транслировать на медиаплатформе MEGOGO. Пользователям просмотр будет доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

Также официальным транслятором Евро-2024 является Суспільне. На его региональных каналах покажут 4 матча стадии 1/8 финала, и встреча Англии и Словакии попала в этот перечень.

. Сайт 24 Канала проведет онлайн текстовую трансляцию поединка, а сразу после финального свистка можно будет посмотреть обзор встречи.

Напомним, что 30 июня будет сыграна еще одна игра на турнире. В 22:00 сильнейшего будут определять Испания и Грузия.