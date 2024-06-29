Гра відбудеться у Гельзенкірхені на "Фельтінс Арені". Стартовий свисток пролунає о 19:00, пише 24 Канал.

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Хто транслюватиме матч Англія – Словаччина

На груповому етапі команда Саутгейта, яка є головним фаворитом турніру, не вразила грою, проте посіла перше місце у своєму квартеті. Англія виграла один поєдинок та двічі зіграла внічию.

Словаччина ж пробилася у плей-оф з третього місця у групі E, де всі команди набрали по 4 залікові бали. Вона випередила Україну, через кращу різницю забитих і пропущених голів, попри поразку "синьо-жовтим" в очній зустрічі.

Це буде сьомий поєдинок між збірними Англії та Словаччини в історії. Тотальну перевагу мають "Три леви", які перемогли у 5 матчах, а ще одного разу було зафіксовано нічию, баланс голів – 11:3.

Поєдинок Англія – Словаччина транслюватимуть на медіаплатформі MEGOGO. Користувачам перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

Також офіційним транслятором Євро-2024 є Суспільне. На його регіональних каналах покажуть 4 матчі стадії 1/8 фіналу, і зустріч Англії та Словаччини потрапила до цього переліку.

Зверніть увагу. Сайт 24 Каналу проведе онлайн текстову трансляцію поєдинку, а одразу після фінального свистка можна буде переглянути огляд зустрічі.

Нагадаємо, що 30 червня буде зіграно ще одну гру на турнірі. О 22:00 сильнішого визначатимуть Іспанія та Грузія.