Продолжит ли Англия победное шествие на Евро-2020: прогноз на матч с Шотландией

Фавориты Евро-2020 сборная Англии 18 июня на стадионе "Уэмбли" будут принимать соседей из Шотландии. Букмекеры оценили шансы команд на победу в поединке.

Противостояние Англии и Шотландии

История соперничества сборных Англии и Шотландии длится более 70 лет и насчитывает 11 поединков. Впервые матч между этими командами состоялся 25 мая 1950 года.

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Во второй тур Евро-2020 британские команды отходят в кардинально разном настроении:

В первом матче на турнире Англия минимально обыграла 1:0 главного конкурента в группе D – Хорватию.

Со своей стороны Шотландия не слишком уверенно начала чемпионат Европы, уступив Чехии со счетом 0:2.

Стоит отметить, что если Гарри Кейну и компании удастся победить соседей, то они гарантируют себе выход в 1/8 финала Евро-2020.

Англия – Шотландия: прогноз Favbet

Матч второго тура группы D между Англией и Шотландией состоится 18 июня в 22:00

Букмекеры убеждены, что Англия продолжит свою победную поступь на Евро-2020 – коэффициент 1,34. Ничью в Favbet оценивают 5,30, а на победу Шотландии дают 10,50.

Эксперты также отмечают, что на точный счет 2:0 в пользу англичан – коэффициент 4,75. На то, что обе команды забьют в букмекерской компании предлагают конфіцієнт 2,40.

Кто из футболистов забьет гол