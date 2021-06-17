Протистояння Англії та Шотландії
Історія суперництва збірних Англії та Шотландії триває понад 70 років і налічує 11 поєдинків. Вперше матч між цими командами відбувся 25 травня 1950.
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До другого туру Євро-2020 британські команди відходять у кардинально різному настрої:
- У першому матчі на турнірі Англія мінімально обіграла 1:0 головного конкурента в групі D – Хорватію.
- Зі свого боку Шотландія не надто впевнено розпочала чемпіонат Європи, поступившись Чехії з рахунком 0:2.
Варто зазначити, якщо Гаррі Кейну та компанії вдасться перемогти сусідів, то вони гарантують собі вихід до 1/8 фіналу Євро-2020.
Англія – Шотландія: прогноз Favbet
Букмекери переконані, що Англія продовжить свою переможну ходу на Євро-2020 – коефіцієнт 1,34. Нічию у Favbet оцінюють 5,30, а на звитягу Шотландії дають 10,50.
Експерти також зазначають, що на точний рахунок 2:0 на користь англійців – коефіцієнт 4,75. На те, що обидві команди заб'ють у букмекерській компанії пропонують коефіцієнт 2,40.
Хто з футболістів заб'є гол
- Гаррі Кейн – коефіцієнт 1,80;
- Рахім Стерлінг – коефіцієнт 2,80;
- Ліндон Дайкс – коефіцієнт 6;
- Cкот Мактоміней – коефіцієнт 15.