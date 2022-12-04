На третій компенсованій до першого тайму хвилині команда "трьох левів" вдруге засмутила сенегальського голкіпера. Беллінгем віддав на Фодена, Філ майже одразу спрямував м'яч на Кейна, який паралельно підключився до атаки. Гаррі потужним ударом вколотив м'яч у сітку воріт суперника, пише 24 канал.

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Комфортна перевага перед другим таймом

Кейн забив свій 52-й гол у футболці збірної Англії. До рекорду Вейна Руні залишився лише один м'яч. Легенда Манчестер Юнайтед наколотив за аціональну команду 53 голи за 120 матчів.

Кейну, щоб забити 52 м'ячі, знадобилось лише 79 поєдинків.

Англія після першої 45-хвилинки веде у рахунку 2:0. Перший гол у матчі забив Джордан Хендерсон.

Відео голу Кейна