19-летний англичанин получил повреждение на тренировке. Гарет Саутгейт уже сообщил, что Сака пройдет медицинское обследование, после чего станет известно, сможет ли он сыграть с Украиной. Все остальные игроки готовы к поединку.

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Сака начинал в основе матчи против Чехии (1:0) и Германии (2:0). Результативными действиями не отмечался, но играл важную роль в построении атак.

Поединок за путевку в полуфинал чемпионата Европы между Украиной и Англией начнется сегодня в 22:00 на римском Стадио Олимпико.

Ориентировочные составы на матч Украина – Англия

Украина: Бущан – Забарный, Кривцов, Матвиенко – Караваев, Сидорчук, Степаненко, Шапаренко, Зинченко – Ярмоленко, Яремчук.

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магвайр, Шоу – Хендерсон, Райс – Сака, Маунт, Стерлинг – Кейн.