19-річний англієць отримав пошкодження на тренуванні. Гарет Саутгейт вже повідомив, що Сака пройде медичне обстеження, після чого стане відомо, чи зможе він зіграти з Україною. Всі решта гравці готові до поєдинку.

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Сака починав у основі матчі проти Чехії (1:0) та Німеччини (2:0). Результативними діями не відзначався, але грав важливу роль у побудові атак.

Поєдинок за путівку у півфінал чемпіонату Європи між Україною та Англією розпочнеться сьогодні о 22:00 на римському Стадіо Олімпіко.

Орієнтовні склади на матч Україна – Англія

Україна: Бущан – Забарний, Кривцов, Матвієнко – Караваєв, Сидорчук, Степаненко, Шапаренко, Зінченко – Ярмоленко, Яремчук.

Англія: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Магвайр, Шоу – Хендерсон, Райс – Сака, Маунт, Стерлінг – Кейн.