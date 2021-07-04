Англия в матче с Украиной установила новый рекорд чемпионатов Европы

Последний четвертьфинал Евро-2020 завершился поздно вечером 3 июля. Англия сыграла с Украиной – и победила со счетом 4:0.

Как сообщило британское авторитетное статистическое издание, этот матч для Англии отличился и установлением исторического достижения.

Подробно о матче Украина потерпела досадное поражение от Англии и не смогла выйти в полуфинал Евро-2020: видео

Три гола головой – рекорд чемпионатов Европы

Впервые в истории чемпионатов Европы по футболу 3 из 4 голов англичане забили головой. До сих пор ни одной другой сборной такого сделать не удавалось.

Англия – первая команда в истории чемпионатов Европы, которая забила три гола головой в одном матче,

– говорится в твиттере Opta.

Что интересно, раньше англичане забивали трижды в матче с Шотландией в 2016 году. Украинцы же не только головой, но и вообще трижды (и тем более – четыре раза) на чемпионатах Европы до сих пор не пропускали.

Еще один интересный статистический факт, одновременно печальный для Украины – в матче с нашей командой Англия забила столько же, сколько за все предыдущие 4 поединка на Евро-2020.

Игроком матча УЕФА признала Гарри Кейна (он забил 2 из 4 мячей Англии). Другие 2 на счету Магуайра и Хендерсона. Украинцы же голов не забивали (хотя, как сказал Андрей Шевченко после игры, и "создавали моменты").

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в полуфинале Евро-2020 Англия сыграет с Данией, а Италия – с Испанией. Финал состоится 11 июля.