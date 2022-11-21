На чемпионате мира 2022 года в Катаре начался второй игровой день. В первом поединке понедельника сборная Англии встречается с иранцами, пишет 24 канал.

Следите с нами Англия – Иран: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Первый тайм оказался ужасом для азиатцев. Первоначально травмировался основной кипер Бейранванд, после чего точными ударами отличились Кейн и Сака.

Добил иранцев перед перерывом Рахим Стерлинг. На первой компенсированной минуте Маунт разогнал перспективную атаку и запустил Кейна по флангу. Харри прострелил в центр, где защитники "персов" не успели накрыть форварда Челси.

Видео гола Стерлинга:

После первого тайма Англия ведет со счётом 3:0. Также болельщиков сегодня ожидает еще два матча: