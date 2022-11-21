На чемпіонаті світу 2022 в Катарі розпочався другий ігровий день. У першому поєдинку понеділка збірна Англії зустрічається з іранцями, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Англія – Іран: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Перший тайм виявився жахом для азійців. Спочатку травмувався основний кіпер Бейранванд, після чого точними ударами відзначились Кейн та Сака.

Добив іранців перед перервою Рахім Стерлінг. На першій компенсованій хвилині Маунт розігнав перспективну атаку та запустив Кейна по флангу. Харрі прострелив у центр, де захисники "персів" не встигли накрити форварда Челсі.

Відео голу Стерлінга:

Після першого тайму Англія веде з рахунком 3:0. Також на вболівальників сьогодні очікує ще два матчі: