На чемпионате мира 2022 года в Катаре начался второй игровой день. В первом поединке понедельника сборная Англии встречается с иранцами, пишет 24 канал.

Как это было Англия – Иран: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Первый тайм оказался ужасом для азиатцев. Первоначально травму получил основной кипер Бейранванд, после чего точными ударами отличились Кейн Сака и Стерлинг.

После перерыва Англия забила уже в четвертый раз. Сака получил мяч в площадке Ирана, качнул нескольких оппонентов и пробил мимо Хоссейни. Таким вежливо Букайо записал на свой счет дубль.

Видео голов Сака – в обзоре поединка:

В итоге Англия сокрушила Иран со счетом 6:1. Напомним, что также болельщиков сегодня ожидает еще два матча: