На чемпіонаті світу 2022 в Катарі розпочався другий ігровий день. У першому поєдинку понеділка збірна Англії зустрічається з іранцями, пише 24 канал.

Як це було Англія – Іран: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Перший тайм виявився жахом для азійців. Спочатку травму отримав основний кіпер Бейранванд, після чого точними ударами відзначились Кейн Сака та Стерлінг.

Після перерви Англія забила вже вчетверте. Сака отримав м'яч у майданчику Ірану, хитнув кількох опонентів та пробив повз Хоссейні. Таким чимно Букайо записав на свій рахунок дубль.

Відео голів Сака – в огляді поєдинку:

В підсумку Англія розтрощила Іран з рахунком 6:1. Нагадаємо, що також на вболівальників сьогодні очікує ще два матчі: