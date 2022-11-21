На чемпионате мира проходит второй игровой день. В первом матче понедельника сборная Англии встречалась с иранцами, пишет 24 канал.

Следите с нами Англия – Иран: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Игра сразу же пошла не по плану персидской сборной. В середине первого тайма Кейруш пришлось менять вратаря, ведь травму получил основной кипер Бейранванд.

А на 35-й минуте Англия открыла счет. Люк Шоу выполнил точную подачу на Джуда Беллингема и тот выиграл воздух у оппонента, точно пробив головой. При этом запасной кипер Ирана Хоссейни явно потерял ворота.

Как забивал Беллингем:

После первого тайма Англия ведет со счётом 3:0. Также болельщиков сегодня ожидает еще два матча: