На чемпіонаті світу проходить другий ігровий день. У першому матчі понеділка збірна Англії зустрічалась з іранцями, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Англія – Іран: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Гра одразу пішла не за планом персидської збірної. В середині першого тайму Кейрушу довелось міняти воротаря, адже травму отримав основний кіпер Бейранванд.

А на 35 хвилині Англія відкрила рахунок. Люк Шоу виконав точну подачу на Джуда Беллінгема і той виграв повітря у опонента, точно пробивши головою. При цьому запасний кіпер Ірану Хоссейні явно загубив ворота.

Як забивав Беллінгем:

Після першого тайму Англія веде з рахунком 3:0. Також на вболівальників сьогодні очікує ще два матчі: