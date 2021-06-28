Англия – Германия: жаркое противостояние

Англия вышла в плей-офф Евро-2020 с первого места в группе. А вот выход Германии в 1/8 финала из "группы смерти" дался значительно сложнее – лишь 3 место. Команда Йоахима Лёва стала одной из четырех лучших сборных, занявших 3 позиции в своих группах.

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История противостояний

Это противостояние будет одно из центральных на этой стадии чемпионата Европы. Сборные 36 раз встречались на одном футбольном поле. Здесь преимуществом обладают англичане – 16 побед. Лишь на три меньше у "немецкой машины" – 13 побед. Еще 7 матчей завершались ничьей.

Последний раз эти национальные команды играли между собой 10 ноября 2017 года. Тот товарищеский поединок не оправдал ожидания и завершился с "сухим" счетом 0:0.

Матч 1/8 финала Евро-2020 Англия – Германия состоится во вторник, 29 июня. Стартовый свисток судьи на стадионе "Уэмбли" в Лондоне прозвучит в 19:00. Победитель встречи сойдется в четвертьфинале с победителем пары Швеция – Украина.

Прогноз от Favbet

Букмекеры отдают мизерное предпочтение англичанам. На их победу можно сделать ставку с коэффициентом 2,66. А вот в победу Германии верят чуточку меньше – 2,89. Не исключено, что в основное время поединок завершится ничьей – 3,30.

Выход Англии в 1/4 финала Евро-2020 оценен в 1,88. Германии – 2,01.

Фанаты обеих сборных смогут увидеть голы в исполнении любимых футболистов – 1,80. Встреча завершится минимальной победой хозяев матча (1:0) или с таким же счетом в пользу немецкой команды (0:1) – 7,20 и 7,50 соответственно.

Первыми нули на табло размочат английские игроки – 1,99. А то, что первыми огорчат голкипера хозяев немцы – 2,09.

Будет ли в игре удаление? Эксперты считают, что команды доиграют матч в полных составах. Не будет ни одной красной карточки – 1,20.

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