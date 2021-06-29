Англия – Германия: где смотреть матч 1/8 финала Евро-2020

Англия 29 июня сыграет против Германии в 1/8 финала Евро-2020. Посмотреть этот матч можно будет и онлайн, и по телевидению.

Англия – Германия: где смотреть матч

Сборная Англии и Германии 29 июня определят между собой еще одного четвертьфиналиста Евро-2020. Стартовый свисток арбитра на стадионе "Уэмбли" в Лондоне прозвучит в 19:00.

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В Украине матчи Евро-2020 транслируют телеканалы "Футбол 1/2/3" и ТРК "Украина". Встречу 1/8 финала чемпионата Европы Англия – Германия будут транслировать на всех трех каналах "Футбол". Начало трансляции в 18:50.

Смотреть онлайн матч Англия – Германия можно на всех платформах, которые транслируют эти каналы. Среди них – Oll.tv. В Украине смотреть каналы "Футбол 1/2/3" можно на спутнике и в пакетах кабельных или IPTV операторов.

Телеканал ТРК "Украина" доступен подписчикам платформы Megogo.