Англия – Германия: где смотреть матч 1/8 финала Евро-2020
Источник:24 канал
Англия 29 июня сыграет против Германии в 1/8 финала Евро-2020. Посмотреть этот матч можно будет и онлайн, и по телевидению.
Англия – Германия: где смотреть матч
Сборная Англии и Германии 29 июня определят между собой еще одного четвертьфиналиста Евро-2020. Стартовый свисток арбитра на стадионе "Уэмбли" в Лондоне прозвучит в 19:00.
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В Украине матчи Евро-2020 транслируют телеканалы "Футбол 1/2/3" и ТРК "Украина". Встречу 1/8 финала чемпионата Европы Англия – Германия будут транслировать на всех трех каналах "Футбол". Начало трансляции в 18:50.
Смотреть онлайн матч Англия – Германия можно на всех платформах, которые транслируют эти каналы. Среди них – Oll.tv. В Украине смотреть каналы "Футбол 1/2/3" можно на спутнике и в пакетах кабельных или IPTV операторов.
Телеканал ТРК "Украина" доступен подписчикам платформы Megogo.
- Национальные команды 36 раз играли между собой. В истории противостояний небольшим преимуществом обладают англичане – 16 побед. Лишь на три меньше у бундестим – 13 побед. Еще 7 матчей завершались мировыми.
- Последний раз Англия и Германия встречались на одном футбольном поле в ноябре 2017 года. Тот товарищеский спарринг не оправдал ожидания и завершился с "сухим" счетом 0:0.
- Победитель этой пары выйдет на победителя матча Швеция – Украина.