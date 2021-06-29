Англія – Німеччина: де дивитись матч

Збірна Англії та Німеччини 29 червня визначать між собою ще одного чвертьфіналіста Євро-2020. Стартовий свисток арбітра на стадіоні "Вемблі" у Лондоні пролунає о 19:00.

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В Україні матчі Євро-2020 транслюють телеканали "Футбол 1/2/3" та ТРК "Україна". Зустріч 1/8 фіналу чемпіонату Європи Англія – Німеччина транслюватимуть на усіх трьох каналах "Футбол". Початок трансляції о 18:50.

Дивитися онлайн матч Англія – Німеччина можна на усіх платформах, які транслюють ці канали. Серед них – Oll.tv. В Україні дивитися канали "Футбол 1/2/3" можна на супутнику і в пакетах кабельних або IPTV операторів.

Телеканал ТРК "Україна" доступний передплатникам платформи Megogo.