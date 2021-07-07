Дания прямым ударом со штрафного открыла счет в матче с Англией: видео

7 июля 2021 , 22:37
Читати новину українською

Источник:

24 канал

В среду, 7 июля, Англия и Дания играют в полуфинале чемпионата Европы по футболу 2021 года. Датчане сенсационно первыми открыли счет во встрече.

На 30-й минуте Дамсгор со штрафной метров с 25-ти точно пробил под перекладину. Пикфорд в прыжке не выручил. 1:0 в пользу сборной Дании. Крайне красивый удар в ближний угол.

Смотрите также Почему Дания должна выиграть Евро-2020: Эриксен как сакральная жертва и аналогия с Евро-92 и Вильфортом

Видео гола Дамсгора

  • Интересно, что этот гол стал первым пропущенным для Англии в нынешнем розыгрыше европейского первенства.
  • "Сухая" серия Пикфорда на этом Евро оборвалась на отметке 480 минут. До этого он не пропускал от Хорватии, Шотландии, Чехии, Германии и Украины.
Автор: Юрій Семенюк