На 30-й хвилині Дамсгор зі штрафного метрів з 25-ти точно пробив під поперечину. Пікфорд в стрибку не виручив. 1:0 на користь збірної Данії. Вкрай красивий удар в ближній кут.

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Відео голу Дамсгора