Англия на 2 минуте забила быстрый гол Италии в финале Евро-2020: видео

Сборная Англии забила первый гол в финальном матче Евро-2020 против Италии. Уже на 2 минуте мяч побывал в сетке ворот итальянской команды.

Люк Шоу забил в финале

Сборная Англии сумела отличиться забитым голом в первой своей атаке в финальном поединке.

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Атаку "трех львов" на своей половине поля великолепным пасом разогнал Гарри Кейн. Нападающий отдал великолепный пас на правый фланг на Кирана Триппьера.

Тот получил слишком много времени для навеса и подал в штрафной на Люка Шоу. Защитник Англии оказался один на дальней стойке и забил гол!

Видео гола Шоу

Люку Шоу удалось забить быстрый гол в финалах чемпионатов Европы. Для Люка это дебютный гол за сборную Англии.

Гол Шоу заставил неистовствовать английских фанатов на стадионе, в пабах и на улицах.

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