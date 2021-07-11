Англия на 2 минуте забила быстрый гол Италии в финале Евро-2020: видео
11 июля 2021 , 22:11Читати новину українською
Источник:24 канал
Сборная Англии забила первый гол в финальном матче Евро-2020 против Италии. Уже на 2 минуте мяч побывал в сетке ворот итальянской команды.
Люк Шоу забил в финале
Сборная Англии сумела отличиться забитым голом в первой своей атаке в финальном поединке.
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Атаку "трех львов" на своей половине поля великолепным пасом разогнал Гарри Кейн. Нападающий отдал великолепный пас на правый фланг на Кирана Триппьера.
Тот получил слишком много времени для навеса и подал в штрафной на Люка Шоу. Защитник Англии оказался один на дальней стойке и забил гол!
Видео гола Шоу
- Люку Шоу удалось забить быстрый гол в финалах чемпионатов Европы. Для Люка это дебютный гол за сборную Англии.
Гол Шоу заставил неистовствовать английских фанатов на стадионе, в пабах и на улицах.
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