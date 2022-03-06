В Англии фанаты организовали красивый сине-желтый флешмоб в поддержку Украины: невероятные фото

Брентфорд 5 марта сыграл на выезде против Норвича в рамках 28-го тура АПЛ. Английские фанаты еще раз выразили поддержку Украине.

Сине-желтое море на трибунах в АПЛ

Спортивный мир продолжает выражать поддержку Украине, которая страдает от вторжения российских оккупантов. Очередной флешмоб прошел на матче АПЛ, сообщает 24 канал.

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Трибуны домашнего стадиона Норвича "Кэрроу Роуд" приобрели сине-желтый цвет. Перед поединком на стульях фанатов были синие и желтые бумажки. В начале матча все болельщики подняли их над головой. На трибунах создалось огромное знамя Украины.

Британцы организовали невероятную красоту, от которой сложно отвезти взгляд.

Также на трибунах можно увидеть сине-желтые флаги и плакаты с призывами остановить войну в Украине.



Сине-желтые трибуны в АПЛ / Фото Getty Images



Украинское знамя на трибунах в Англии / Фото Getty Images

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