Англичане требуют дополнительный выходной в случае победы сборной Англии на Евро-2020
Источник:petition.parliament.uk
Сборная Англии сыграет в финале Евро-2020. Английские болельщики верят в победу своей команды. Поэтому просят дополнительный выходной на следующий день после финала, чтобы это отпраздновать.
На сайте британского парламента разместили петицию с просьбой объявить выходным следующий день после финала – понедельник, 12 июля, если сборная Англии все же победит.
Напомним Скандальное решение арбитра помогло Англии победить Данию и выйти в финал Евро-2020: видео
Причин для объявления дополнительного выходного несколько. Среди них то, что семьи смогут побыть вместе больше времени. Ведь в воскресенье вечером все будут сосредоточены только на футболе. И если люди будут знать, что у них впереди еще один выходной день, который они смогут провести с семьей, это облегчит им просмотр футбольного матча.
"Стоит отметить историческую победу. Ведь команда-победитель проведет парад с трофеем. И выходной день для этого будет идеальным", – убеждены авторы петиции.
Еще одна причина – празднование, ведь "англичане захотят и в дальнейшем наслаждаться победой, предоставляя розничной торговле и индустрии развлечений крайне необходимую возможность компенсировать утраченные доходы".
Чтобы парламент рассмотрел эту петицию, она должна была набрать 100 тысяч подписей. По состоянию на 17:30 по киевскому времени в четверг, 8 июля, под петицией уже более 155 тысяч подписей.
- Финал Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июля. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.
- Игра состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
- В финале сыграют сборные Англии и Италии.