На сайте британского парламента разместили петицию с просьбой объявить выходным следующий день после финала – понедельник, 12 июля, если сборная Англии все же победит.

Напомним Скандальное решение арбитра помогло Англии победить Данию и выйти в финал Евро-2020: видео

Причин для объявления дополнительного выходного несколько. Среди них то, что семьи смогут побыть вместе больше времени. Ведь в воскресенье вечером все будут сосредоточены только на футболе. И если люди будут знать, что у них впереди еще один выходной день, который они смогут провести с семьей, это облегчит им просмотр футбольного матча.

"Стоит отметить историческую победу. Ведь команда-победитель проведет парад с трофеем. И выходной день для этого будет идеальным", – убеждены авторы петиции.

Еще одна причина – празднование, ведь "англичане захотят и в дальнейшем наслаждаться победой, предоставляя розничной торговле и индустрии развлечений крайне необходимую возможность компенсировать утраченные доходы".

Чтобы парламент рассмотрел эту петицию, она должна была набрать 100 тысяч подписей. По состоянию на 17:30 по киевскому времени в четверг, 8 июля, под петицией уже более 155 тысяч подписей.