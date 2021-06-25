Четверо украинок сыграют в основной сетке Уимблдона, Калинина – вылетела из турнира

25 июня 2021 , 17:12
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Источник:

24 канал

Украинские теннисистки завершили квалификацию на Уимблдоне. Сито квалификации преодолела только Леся Цуренко. Украинка Ангелина Калинина 25 июня проиграла в финале квалификации.

Ангелина Калинина – Виталия Дьяченко 0:2 (4:6, 3:6)

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Ангелина Калинина проиграла россиянке Виталии Дьяченко. Поединок Калининой и Дьяченко продолжался почти 2 часа.

Украинка удачно начала поединок, сделав брейк 2:0. Россиянка сравняла счет, после чего Калинина снова вышла вперед – 3:2.

После этого теннисистки устроили обмен брейками и Дьяченко взяла партию. Второй сет Калинина снова начала с брейка – 3:1.

Но удержать преимущество Ангелина не смогла: 5 подряд проигранных геймов и украинка вылетела из Уимблдона.

В основной сетке Уимблдона сыграют четыре украинки:

  • Элина Свитолина;
  • Марта Костюк;
  • Екатерина Козлова;
  • Леся Цуренко.
В мужской сетке Украина не будет иметь представителей.
Автор: Михайло Гема