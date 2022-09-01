Продолжается US Open 2022, где в женском одиночном турнире стартовали сразу пять украинок. Правда, Даяна Ястремская и Леся Цуренко вылетели уже в первом круге.

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Главные надежды среди украинок были на первую ракетку нашей страны Ангелину Калинину. Уроженка Новой Каховки прошла в первом раунде Мэддисон Киз, а во втором должна сыграть с лучшей теннисисткой из Чехии Петрой Квитовой.

Впрочем, этой игре не суждено было сбыться. Как сообщила WTA, Калинина снялась с US Open из-за болезни, характер которой не уточняется. Таким образом, Квитова автоматически проходит в четвертьфинал.

Одна за всех и Украина

Среди украинок на турнире осталась только Марта Костюк. Девушка во втором круге противостоят спортсменке из Беларуси Виктории Азаренко. Выбыла и сенсационная Дарья Снигур.

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В первом круге киевлянка наделала шум, оставив за бортом бывшую первую ракетку мира Симону Халеп. Впрочем, во втором раунде она уступила канадке Ребекке Марино (3:6, 6:7).