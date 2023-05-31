Все сбросило на проблемы со здоровьем: первая ракетка Украины призналась, почему не играет за сборную

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина наконец-то откровенно рассказала, почему не выступает за национальную сборную своей страны. Теннисистка назвала главную проблему.

Наконец Ангелина Калинина прервала свое молчание по поводу темы ее невыступлений за украинскую сборную. теннисистка отметила, что этот вопрос не закрыт, а не играла она за "сине-желтых" только из-за проблем со здоровьем.

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Калинина: У меня нет никаких конфликтов ни с Федерацией, ни с игроками

Первая ракетка Украины заверила, что нет конфликтов ни с Федерацией, ни с другими украинскими теннисистами. Лишь частые проблемы со здоровьем не позволяют Калининой сыграть в сборной. Ангелина же не хочет давать громких обещаний, которые может не выполнить из-за здоровья.

Дело даже не в сборной. Я в прошлом году снялась с 5 – 6 турниров, даже на US Open пришлось сняться. И это был не первый год, когда это произошло. Я не хочу наобещать чего-нибудь, а потом сказать: "Ой, а у меня не получается больше". Я так не поступаю. Если я знаю, что я не потяну, то говорю заранее и откровенно. У меня нет никаких конфликтов ни с Федерацией, ни с игроками. Я прекрасно со всеми общаюсь,

– заявила Калинина.

Ангелина вспомнила свою операцию на плече, по которой она пропустила год. После чего теннисистка в статусе 1000-й ракетки мира уехала на 25-тысячник в момент, когда сборная должна была сыграть свои матчи Кубка Билли Джин Кинг. В прошлом году из-за проблем Калинина была вынуждена сняться с US Open, а возобновилась только в ноябре того же года.

Калинина отметила девушек, которые защищают интересы женской сборной Украины на корте и похвалила нынешнюю команду.

"Я знаю девочек в нашей команде. Это сыгранная, сильная, сформированная сборная, которую попробуй еще обогревай. Я действительно считаю, что девушки играют суперслаженно уже много лет. Они разрывают всех. Я уверена, что они пройдут в финальную группу", – сказала Калинина.

Ранее вице-президент и исполнительный директор федерации тенниса Украины Евгений Зукин предположил, почему Ангелина уже давно не выступает за сборную В последний раз выступала за национальную команду еще в возрасте 12 лет. Сейчас Калининой 26 лет.

К слову. Женская сборная Украины по теннису сыграет в ноябре 2023 года в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. Соперницами украинок будут представительницы Нидерландов.