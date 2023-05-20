Эта страна напала на Украину: Калинина объяснила, почему не пожала руку российской теннисистке

Украинская теннисистка Ангелина Калинина впервые в своей карьере вышла в финал Мастерса. В полуфинальном матче уроженка Новой Каховки победила представительницу страны-агрессорки.

Ангелина Калинина создала настоящую сенсацию на турнире WTA 1000 в Риме, одолев в полуфинале 12-ю ракетку мира Веронику Кудерметову. В конце матча украинка отказалась пожать руку россиянке.

Читайте также Интересы Украины выше личных: Свитолина назвала свою мотивацию возвращения в теннис

Калинина: Мы не жмем руку, потому что она из России

Украинская теннисистка очень лаконично объяснила свой поступок. Как известно, Калинина родилась в Новой Каховке, которую оккупировали русские захватчики. 26-летняя спортсменка прекрасно знает, что принес "русский мир" в ее родной город.

Мы не жмем руку, потому что она из России. Нет никакого секрета, почему я не жму руку. Потому что вообще-то эта страна напала на Украину. Да, я понимаю, что это спорт, но политическая составляющая здесь тоже есть. Поэтому ничего личного, но в общем, это [давить руку] неприемлемо,

– сказала Калинина.

Выступление Калининой на Italiat Open

Напомним, что Ангелина Калинина на пути в полуфинал поочередно одолела: теннисистку без флага Анну Блинкову (1/32), американку Софию Кенин (1/16), Мэдисон Киз из США (1/8) и представительницу Бразилии Беатрис Хаддад Мая (1/4). В полуфинале украинка оставила за бортом турнира россиянку Веронику Кудерметову. В финале Калинина сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Матч состоится в субботу, 20 мая, в 20:00 по Киеву.

Видео самой большой победы в карьере Калининой