Украинская теннисистка Калинина триумфально выиграла турнир в Монпелье
Источник:24 канал
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№125 WTA), посеянная под третьим номером, выиграла турнир W60 Montpellie. В финальном матче украинка оказалась сильнее второй ракетки турнира Майяр Шериф из Египта – 6:2, 6:3.
Для победы Калининой понадобилось менее полутора часов. За это время украинка реализовала пять из семи брейк-поинтов и проиграла два гейма на своей подаче.
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Ангелина выиграла третий из трех сыгранных финалов в этом сезоне. В апреле украинка стала чемпионкой на турнире ITF W25 в Португалии, а в мае победила на турнире ITF W60 в Хорватии. Это уже 13-й одиночный титул для уроженки Новой Каховки за время выступлений на турнирах ITF.
На следующей неделе Калинина выступит на турнире ITF W100 в Контрексевиле (Франция), где она получила четвертый номер посева. В первом круге наша теннисистка встретится с чилийкой Даниель Сегель.
Путь Калининой к победе
- Диан Парри (Франция) 6:1, 7:5
- Юрико Лили Миядзаки (Япония) 6:2, 6:2
- Мартина Ди Джузеппе (Италия) 6:2, 6:3
- Чжэн Цинвень (Китай) 6:1, 4:6, 6:2
- Майя Шериф (Египет) 6:2, 6:3