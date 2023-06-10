Мы все равно победим: Калинина опубликовала трогательные детские фото из Новой Каховки

Ангелина Калинина свои первые шаги в теннисе делала в Новой Каховке. 6 июня российские оккупанты затопили родной город украинской теннисистки.

Российские варвары в ночь на 6 июня взорвали дамбу на Каховской ГЭС, что повлекло за собой масштабные затопления и небывалую экологическую катастрофу. Новая Каховка одной из первых ощутила последствия теракта российских преступников.

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Мотивационный пост Калининой

Украинская теннисистка Ангелина Калинина в связи с трагедией в родном городе опубликовала эмоциональный пост и свои детские фотографии. На них совсем маленькая девочка тренируется на теннисной площадке. К сожалению, россияне разрушили это воспоминание детства.

"Это я одного летнего дня у моей бабушки в Новой Каховке. Каждое утро я просыпалась в 6 утра, чтобы в 7 идти на тренировку. Каша, которую я ненавидела, но бабушки не откажешь, ведь это не просто каша, это завтрак чемпиона! После обеда – время для себя, а вечером в 16 – вторая тренировка… И, конечно, моя любимая стена!

Мое теннисное детство прошло именно возле нее, ежедневно в конце тренировки набивая трех, а иногда и четырехзначные числа, это был "бонус" и вишенка на торте. Она была моей непобедимой соперницей, видевшей и слезы, и счастье (не знаю, как она меня выдержала).

Эта стена и корты – мое счастливое детство, начало моего пути.

А 06.06.2023 все ушло под воду! Сначала они захватили мой дом, а теперь его разрушили! Но мы все равно победим, как я победила стену своего времени! Даже если нам придется ударить по ней тысячи раз!!!!", – написала Калинина.

Теннисное детство Ангелины Калининой в Новой Каховке / instagram.com/angie_kalinina