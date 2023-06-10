Російські варвари в ніч на 6 червня підірвали дамбу на Каховській ГЕС, що спричинило масштабні затоплення та небувалу екологічну катастрофу. Нова Каховка одною з перших відчула наслідки теракту російських злочинців.

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Мотиваційний пост Калініної

Українська тенісистка Ангеліна Калініна у зв'язку з трагедією в її рідному місті опублікувала емоційний пост та свої дитячі фотографії. На них ще зовсім маленька дівчинка тренується на тенісному майданчику. На жаль, росіяни зруйнували цей спогад дитинства.

"Це я одного літнього дня у моєї бабусі у Новій Каховці. Щоранку я прокидалася о 6-й ранку, щоб о 7-й йти на тренування. Каша, яку я ненавиділа, але бабусі не відмовиш, адже це не просто каша, це сніданок чемпіона! Після обіду – час для себе, а ввечері о 16 – друге тренування… І, звичайно, моя улюблена стіна!

Моє тенісне дитинство пройшло саме біля неї, щодня наприкінці тренування набиваючи три, а іноді й чотиризначні числа, це був "бонус" та вишенька на торті. Вона була моєю непереможною суперницею, яка бачила і сльози, і щастя (не знаю, як вона мене витримала).

Ця стіна і корти – моє щасливе дитинство, початок мого шляху.

А 06.06.2023 все пішло під воду! Спочатку вони захопили мій будинок, а тепер його зруйнували! Але ми все одно переможемо, як я перемогла стіну свого часу! Навіть якщо нам доведеться вдарити по ній тисячі разів!!!!", – написала Калініна.

Тенісне дитинство Ангеліни Калініної в Новій Каховці / instagram.com/angie_kalinina