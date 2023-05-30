Турнир в Риме забрал много сил: Калинина уступила в первом раунде Ролан Гаррос

Третья украинская теннисистка завершила свои выступления на открытом чемпионате Франции. Ангелина Калинина потерпела поражение уже в первом раунде.

Ангелина Калинина (Украина) – Диан Парри (Франция) 0:2 (2:6, 3:6)

В первом раунде Ангелине Калининой досталась в соперники представительница Франции Диан Парри, получившая вайлд-кард от организаторов. Украинка не сумела улучшить личный рекорд на Ролан Гаррос и выбыла в первом круге, пишет 24 Канал.

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В первом сете французской теннисистке хватило 31 минуты, чтобы выиграть со счетом 6:2. Вторая партия тоже прошла при преимуществе Парри. Украинская теннисистка так и не смогла взять ни одной подачи соперницы и уступила – 3:6. В общей сложности матч длился 1 час 23 минуты.

Ангелина потерпела первое поражение от Диан Парри. В двух предыдущих встречах победу опраздновала украинка. Очевидно, что Калинина так и не смогла оправиться от травмы, из-за которой снялась в финале на турнире в Риме.

Таким образом, в основной сетке Ролан Гаррос остались три украинки: Леся Цуренко, Екатерина Байндль и Элина Свитолина, которая в первом круге уверенно разобралась с первой ракеткой Италии.

Ранее закончили выступления в одиночном разряде Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Достойно внимания. Екатерина Байндль и Леся Цуренко свои матчи против Ольги Данилович (Сербия) и Барборы Крейчиковой (Чехия) сыграют во вторник, 30 мая.