Ангелина Калинина – Даниэль Коллинс 0:6, 2:6

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В первом раунде Калинина успела сотворить сенсацию, обыграв экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер. Для выхода в третий раунд украинка должна была преодолеть американку Даниель Коллинз, которая в рейтинге WTA замыкает топ-50.

В первом же сете американская теннисистка взяла инициативу в свои руки и не отдала ни одного гейма украинке – 6:0.

Вторая партия началась для Калининой лучше - брейк на подаче Коллинз. Однако развить преимущество украинка не смогла – американка не только отыгралась в следующем гейме, а еще и выиграла следующие три гейма подряд после этого. Калинина смогла взять еще один гейм во второй партии. Однако перевести игру в решающий третий сет ей не удалось.

Путевку в четвертый круг Ролан Гаррос Коллинз разыграет с победительницей противостояние между посеянной под 7-м номером американкой Сереной Уильямс и румынкой Михаэлой Бузернеску.