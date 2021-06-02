Ангеліна Калініна – Даніель Коллінс 0:6, 2:6

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У першому раунді Калініна встигла створити сенсацію, обігравши експершу ракетку світу Анжелік Кербер. Для виходу у третій раунд українка мала подолати американку Данієль Коллінз, яка у рейтингу WTA замикає топ-50.

У першому ж сеті американська тенісистка взяла ініціативу в свої руки і не віддала жодного гейму українці – 6:0.

Друга партія розпочалася для Калініної краще - брейк на подачі Коллінз. Однак розвинути перевагу українка не змогла – американка не лише відігралася у наступному геймі, а ще й виграла наступні три гейми поспіль після цього. Калініна змогла взяти ще один гейм у другій партії. Однак перевести гру у вирішальний третій сет їй не вдалося.

Путівку до четвертого кола Ролан Гаррос Коллінз розіграє з переможницею протистояння між посіяною під 7-м номером американкою Сереною Вільямс і румункою Міхаелою Бузернеску.