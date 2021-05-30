Украинка Калинина создала сенсацию на Ролан Гаррос, выбив экс-первую ракетку мира Кербер

Украинская теннисистка Ангелина Калинина стала автором сенсации на Ролан Гаррос-2021. В 1/62 финала Калинина сенсационно выбила экс-первую ракетку мира Анджелик Кербер из Германии.

Ангелина Калинина – Анджелик Кербер 2:0 (6:2, 6:4)

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Украинка агрессивно начала матч и уже в первом же гейме взяла брейк. Не сбавляя оборотов, Ангелина записала в свой актив еще 4 гейма подряд.

При счете 5: 0 Калинина не смогла подать на сет, но сделала это в 8 гейме.

Второй сет развивался идентично. Украинка выиграла 5 подряд геймов. Только в шестом гейме 27-летняя немка сделала первый брейк в партии.

В следующем гейме Калинина, занимающая 139 место в рейтинге WTA, не смогла выиграть матч на подаче Кербер – 5:2.

Впоследствии украинка вновь проиграла свою подачу и позволила немке сократить счет до 5:4. В десятом гейме Ангелина все же отстояла свою подачу и одержала победу.