Обогнал Ротаня и Пятова: капитан сборной Украины провел юбилейный матч с "лидерской повязкой"
Андрей Ярмоленко провел юбилейный матч "во главе" сборной Украины. Однако свой праздник вингер мог собственноручно испортить.
Андрей Ярмоленко провел 25-й матч с капитанской повязкой за сборную Украины. По этому показателю лидер "сине-желтых" обогнал нескольких маститых футболистов, пишет 24 Канал.
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Настоящий лидер
Нервный, однако победный матч сборной Украины против Мальты (1:0), не воспринимающей победу "сине-желтых" закономерной, стал для Андрея Ярмоленко юбилейным. Вингер уже в 25-й раз выводит главную команду страны на поле в роли капитана коллектива. Таким образом, звездный футболист вошел в тройку капитанов сборной Украины по количеству сыгранных матчей. Список уверенно возглавляет Андрей Шевченко, у которого 59 матчей в активе.Кстати говоря. Трнава стала уже третьим городом за пределами Украины, в котором "сине-желтые" выступали в роли хозяев поля. Ранее главная команда страны принимала соперников в городах Польши, а именно в Кракове (преодолели сборную Косово 3:0) и Лодзи (ничья с Шотландией 0:0 и ирландцами – 1:1).
Стоит отметить, что Андрей Ярмоленко уже стал более "мощным" капитаном сборной Украины, чем такие легендарные футболисты, как Руслан Ротань и Андрей Пятов, у которых по 24 игры в качестве "лидера" главной команды страны. Таким образом, у Ярмоленко есть все шансы стать самым выдающимся капитаном сборной Украины в истории.
Топ-8 "капитанов" сборной Украины
- Андрей Шевченко – 59 матчей (первая игра 2002-го).
- Олег Лужный – 39 поединков (1994).
- Андрей Ярмоленко – 25 игр (2018).
- Руслан Ротань – 24 матча (2012-го).
- Андрей Пятов – 24 игры (2018).
- Юрий Калитвинцев – 13 встреч (1996).
- Александр Головко – 13 поединков (1998).
- Александр Шовковский – 12 матчей (2005).