Обогнал Ротаня и Пятова: капитан сборной Украины провел юбилейный матч с "лидерской повязкой"

Андрей Ярмоленко провел юбилейный матч "во главе" сборной Украины. Однако свой праздник вингер мог собственноручно испортить.

Андрей Ярмоленко провел 25-й матч с капитанской повязкой за сборную Украины. По этому показателю лидер "сине-желтых" обогнал нескольких маститых футболистов, пишет 24 Канал.

Достойно внимания Плюшевая история для детей: УЕФА представила талисмана Евро-2024 – все маскоты чемпионатов Европы

Настоящий лидер

Нервный, однако победный матч сборной Украины против Мальты (1:0), не воспринимающей победу "сине-желтых" закономерной, стал для Андрея Ярмоленко юбилейным. Вингер уже в 25-й раз выводит главную команду страны на поле в роли капитана коллектива. Таким образом, звездный футболист вошел в тройку капитанов сборной Украины по количеству сыгранных матчей. Список уверенно возглавляет Андрей Шевченко, у которого 59 матчей в активе.

Трнава стала уже третьим городом за пределами Украины, в котором "сине-желтые" выступали в роли хозяев поля. Ранее главная команда страны принимала соперников в городах Польши, а именно в Кракове (преодолели сборную Косово 3:0) и Лодзи (ничья с Шотландией 0:0 и ирландцами – 1:1).

Стоит отметить, что Андрей Ярмоленко уже стал более "мощным" капитаном сборной Украины, чем такие легендарные футболисты, как Руслан Ротань и Андрей Пятов, у которых по 24 игры в качестве "лидера" главной команды страны. Таким образом, у Ярмоленко есть все шансы стать самым выдающимся капитаном сборной Украины в истории.

Топ-8 "капитанов" сборной Украины