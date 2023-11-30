"Будет непросто": полузащитник Динамо назвал цель "бело-синих" на сезон-2023/2024

В Украинской Премьер-лиге закончился первый круг сезона-2023/2024. После провального старта Днепр-1 неожиданно закончил его на первой строчке турнирной таблицы.

Еще одним клубом, который очень неровно провел первую половину чемпионата, стало киевское Динамо. "Бело-синие" провалились в период с 27 сентября по 3 ноября, одержав лишь одну победу, после чего в отставку ушел Мирча Луческу, а команду возглавил Александр Шовковский.

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Амбициозные цели Динамо

С тех пор Динамо сыграло 2 матча, в которых одержало победы с одинаковым счетом 2:0. Соперниками киевлян были Кривбасс и Рух, которые находятся выше в турнирной таблице УПЛ. Александр Андриевский поделился своим мнением по поводу последних поединков команды и рассказал, что изменилось после смены тренера:

"Сейчас дела обстоят хорошо, тем более, мы победили недавно Кривбасс, который был лидером чемпионата. В приподнятом настроении готовимся к следующему поединку. Подход к тренировкам с Шовковским несколько изменился, но не могу сказать, что кардинально.

Думаю, нам будут постепенно давать новые упражнения, чтобы голова не закипела на тренировках. Сейчас главный тренер требует большего внимания к приему мяча, на такие моменты. Потому что много недостатка в приемах и передачах. Он на такие мелочи обращает внимание. Это первое, что я заметил"

Благодаря последним успехам киевляне смогли подняться на шестое место в турнирной таблице. При этом у них есть еще 3 матча в запасе, по сравнению с действующим лидером, от которого Динамо отделяет 11 очков. Центральный полузащитник киевлян рассказал, какие цели ставят перед собой "бело-синие" на вторую часть сезона.

У нас есть шансы вернуться в чемпионскую гонку в нынешнем сезоне. Только от нас все зависит. Все впереди. Конечно, будет непросто, но мы думаем только о победе в чемпионате Украины,

– заявил Андриевский.

Отметим, что в сезоне-2023/2024 Александр Андриевский сыграл 10 матчей во всех турнирах за Динамо, в которых отдал 2 ассиста.

. Следующий матч киевляне сыграют 3 декабря против Миная. Стартовый свисток раздастся в 13:00.