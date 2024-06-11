Шокирующее назначение: бывший тренер Шахтера возглавил ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ объявил о назначении нового главного тренера. Наставником черкасцев стал специалист, который ранее работал в структуре донецкого Шахтера.

Накануне Черкасский ЛНЗ объявил о завершении сотрудничества с Олегом Дулубом, который работал в клубе на должности главного тренера. Теперь же известно, кто стал преемником белорусского специалиста.

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Андрес Карраско назначен главным тренером ЛНЗ

Новым наставником черкасцев стал 46-летний испанец Андрес Карраско, который также имеет за плечами опыт работы в Украине. С 2018 по 2019 годы он возглавлял юношескую команду донецкого Шахтера U-19.

Важно. Карраско поставил подпись под контрактом, что рассчитан на следующие два сезона – до 30 июня 2026 года.

На юношеском уровне Андрес Карраско на протяжении 12 лет тренировал команды академии Барселоны и возглавлял методологический департамент Ла Масии. Как главный тренер он также возглавлял сборную Кувейта и Динамо Тбилиси.

Именно Динамо Тбилиси был предыдущим местом работы испанца. Во главе грузинского клуба Карраско провел 36 матчей, с которым одержал 16 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел девять поражений.

ЛНЗ в прошлом сезоне, который стал для черкасцев дебютным в элитном дивизионе, занял седьмое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.