Напередодні Черкаський ЛНЗ оголосив про завершення співпраці з Олегом Дулубом, який працював у клубі на посаді головного тренера. Тепер же відомо, хто став наступником білоруського фахівця.

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Андрес Карраско призначений головним тренером ЛНЗ

Новим наставником черкасців став 46-річний іспанець Андрес Карраско, який також має за плечима досвід роботи в Україні. З 2018 по 2019 роки він очолював юнацьку команду донецького Шахтаря U-19.

Важливо. Карраско поставив підпис під контрактом, що розрахований на наступні два сезони – до 30 червня 2026 року.

На юнацькому рівні Андрес Карраско протягом 12 років тренував команди академії Барселони й очолював методологічний департамент Ла Масії. Як головний тренер він також очолював збірну Кувейту й Динамо Тбілісі.

Саме Динамо Тбілісі був попереднім місцем роботи іспанця. На чолі грузинського клубу Карраско провів 36 матчів, із яким здобув 16 перемог, 11 разів зіграв внічию та зазнав дев'ять поразок.

ЛНЗ у минулому сезоні, який став для черкасців дебютним в елітному дивізіоні, посів сьоме місце в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги.