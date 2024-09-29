Андрею Шевченко – 48: УАФ поздравила легенду украинского футбола с Днем рождения
Источник:УАФ
Сегодня, 29 сентября, Андрей Шевченко празднует свой День рождения. Легенде киевского Динамо, итальянского Милана и президенту Украинской ассоциации футбола исполнилось 48 лет.
Украинская ассоциации футбола поздравила своего руководителя с Днем рождения. Пресс-служба организации выложила пост на официальной странице в инстаграм с теплыми словами в сторону Андрея Шевченко.
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Поздравление от УАФ
Андрей Шевченко почти год руководит главной футбольной организацией в Украине. Пресс-служба УАФ поздравила легендарного футболиста, а ныне спортивного функционера.
Поздравляем Андрея Николаевича с праздником, желаем крепкого здоровья, новых достижений в развитии отечественного и европейского футбола и важнейшего для каждого украинца – победы Украины в войне против агрессора,
– говорится в поздравлении.
Достижения Шевченко в футболе
- Андрей Шевченко за свою карьеру в Динамо стал 5-кратным чемпионом Украины, трижды триумфовал в Кубке Украины и однажды выигрывал Суперкубок страны.
- Во время выступлений в Милане легенда украинского футбола выигрывал чемпионат, кубок и Суперкубок Италии. Также торжествовал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.
- В 2004 году Андрей Шевченко получил самую престижную индивидуальную награду "Золотой мяч".