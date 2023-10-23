Ярмоленко – 34: как Динамо поздравило капитана сборной Украины с праздником – креативное видео

В понедельник, 23 октября, свой день рождения отмечает один из лидеров киевского Динамо Андрей Ярмоленко. Клубной легенде исполнилось 34 года.

К сожалению, свой новый год Андрей начинает не на футбольном поле. Недавно Ярмоленко перенес операцию и проведет без футбола ориентировочно 4 месяца, которые он потратит на восстановление.

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Весь путь Ярмоленко в Динамо в одном видео

В киевском клубе, куда он вернулся в июле 2022 года 3-го поздравили своего лидера креативным роликом. Пресс-служба Динамо вспомнила первые футбольные мгновения Андрея в бело-синей футболке и его возвращение в команду этого года.

В клубе пожелали Ярмоленко скорейшего возвращения к игре.

Ко дню рождения Андрея Ярмоленко. Желаем здоровья и скорейшего возвращения в родную стихию!

– подписали видео.

Динамо поздравило Ярмоленко с днем рождения: смотрите видео

Отметим, что в матче 11-го тура УПЛ Ярмоленко пришел поддержать команду с трибун. Однако на его глазах "бело-синие" минимально уступили дома Днепру-1 – 0:1. Единственный гол, нанесший динамовцам поражение, забил Алексей Гуцуляк.

Перед стартовым свистком футболисты Динамо поддержали травмированного ветерана команды, выйдя на поле в специальных футболках с изображением Ярмоленко.

До травмы Андрей успел провести за киевский гранд 9 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист. Его контракт с Динамо рассчитан до конца июня 2025 года.