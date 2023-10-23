На жаль, свій новий рік Андрій розпочинає не на футбольному полі. Нещодавно Ярмоленко переніс операцію та проведе без футболу орієнтовно 4 місяці, які він витратить на відновлення.

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Весь шлях Ярмоленка у Динамо в одному відео

У київському клубі, куди він повернувся у липні 2023-го, привітали свого лідера креативним роликом. Пресслужба Динамо пригадала перші футбольні миті Андрія у біло-синій футболці та його повернення у команду цього року.

У клубі побажали Ярмоленку швидкого повернення до гри.

До дня народження Андрія Ярмоленка. Бажаємо здоров’я та якнайшвидшого повернення в рідну стихію!

– підписали відео.

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Відзначимо, що у матчі 11-го туру УПЛ Ярмоленко прийшов підтримати команду з трибун. Однак на його очах "біло-сині" мінімально поступились вдома Дніпру-1 – 0:1. Єдиний гол, який завдав динамівцям поразки, забив Олексій Гуцуляк.

Перед стартовим свистком футболісти Динамо підтримали травмованого ветерана команди, вийшовши на поле у спеціальних футболках із зображенням Ярмоленка.

До травми Андрій встиг провести за київський гранд 9 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 1 асист. Його контракт із Динамо розрахований до кінця червня 2025 року.