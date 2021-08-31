У Украины 60 медалей на Паралимпиаде: Трусов взял 13 "золото", Богодайко получил "бронзу"
Источник:24 канал
Сборная Украины завоевала еще две медали на летней Паралимпиаде в Токио. Украинские пловцы Андрей Трусов и Евгений Богодайко завоевали "золото" и "бронзу" соответственно.
У Украины уже 60 медалей
Трусов и Богодайко удачно выступили в заплыве на 50 метров вольным стилем. Украинские представители получили награды в классе S7.
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Для Трусова это уже 5 медаль на Играх в Токио. Украинец удачно стартовал в спринте на 50 метров и, захватив лидерство, не упустил преимущество.
Андрей принес Украине уже 13 золотую медаль на Паралимпиаде. Отметим, что Трусову принадлежит мировой рекорд в этом заплыве. Он установил его в 2019 году.
Евгений Богодайко был близок к "серебру", однако финишировал на третьем месте и получил "бронзу". Это уже 17 бронзовая награда для Украины в Токио.
Результаты плавания (свободный стиль, 50 метров)
1. Андрей Трусов (Украина) – 27.43
2. Карлос Серрано Сарате (Колумбия) – 27.84
3. Евгений Богодайко (Украина) – 27.99