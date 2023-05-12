Тарас ненавидел нас: экс-игрок сборной России с ужасом вспомнил украинца, игравшего в Москве

Бывший российский футболист Андрей Соломатин, активно поддерживающий военную агрессию, рассказал о своем опыте выступлений вместе с украинским игроком. Россиянин до сих пор вспоминает свирепый взгляд украинца.

Участник ЧМ-2002 в составе сборной России, а ныне обычный террорист Андрей Соломатин активно поддерживает геноцид украинцев. Бывший игрок московского ЦСКА в 2022 году неоднократно посещал оккупированный Донбасс и кичился фотографиями с оружием.

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Соломатин: когда говорят о Западной Украине, всегда вспоминаю Тараса

Во время одного из интервью пропагандистскому каналу Матч ТВ Соломатин вспомнил, как в свое время играл вместе с украинским футболистом в московском Локомотиве.

"На Западной Украине ненависть к россиянам всегда была. Помню, в 95-м Локомотив взял футболиста оттуда – Тарас его звали. Фамилию забыл. Он и полгода у нас не продержался.

Было видно, что он ненавидит всех нас. Ты это прямо знаешь. По ощущениям, по его физиономии. И когда говорят о Западной Украине, всегда вспоминаю этого Тараса", – рассказал Соломатин.

Кто такой Тарас Ковальчук, наводящий ужас на россиян

Отметим, что в интервью Соломатин, вероятнее всего, вспомнил Тараса Ковальчука. Украинец в 1995 году подписал 2-летний контракт с московским Локомотивом. Однако во время одной из тренировок полузащитник травмировался. Ковальчук долго восстанавливался, а после выздоровления играл за дубль Локомотива и Арсенал из Тулы. В 1997 году украинец вернулся в родной Прикарпатье.

Кстати, с началом военной агрессии Тарас Ковальчук вступил в ряды ВСУ и защищает Родину от таких преступников как Соломатин.

Тарас Ковальчук в рядах ВСУ / sport.if.ua

Что касается Соломатина, то у этого футболиста был опыт выступлений в украинском чемпионате. В 2005 году он играл за киевскую Оболонь, но ничем не запомнился. Россиянин отыграл 9 поединков, а "пивовары" по итогам сезона 2004/05 покинули элитный дивизион.