"Без него невозможно представить сборную Украины": как Шевченко стал хедлайнером фильма "Нация футбола"

Андрей Николаевич посвятил национальной команде 17 лет игровой карьеры и пять тренерской. Неудивительно, что именно он стал героем фильма в честь юбилея сборной.

С четверга, 27 октября, в украинских кинотеатрах стартует показ нового фильма "Нация футбола". Эта лента будет посвящена истории национальной сборной Украины, которой в этом году исполнилось 30 лет.

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Автором документального кино стал Владимир Мула, известный режиссер и продюсер. Именно ему принадлежит авторство фильма "UKE/ЮКИ. История побед свободных украинцев". Эта лента рассказывала о выдающихся хоккеистах украинского происхождения в НХЛ.

Трейлер к фильму "Нация футбола:

Главным хедлайнером нового фильма стал легендарный футболист и экстренер сборной Украины Андрей Шевченко. В интервью 24 канала Владимир Мула рассказал о фигуре спортсмена и вспомнил, как проходили съемки с ним.

Без Андрея Шевченко невозможно представить украинскую сборную на всех уровнях, начиная с первых его матчей, заканчивая его тренерской карьерой. Он по праву считается хедлайнером фильма, поэтому в фильме очень много о нем. Мне кажется, что это интервью, которое он дал для фильма, получилось очень искренним и откровенным, потому что он раскрылся, говорил с такой эмоцией. Это очень важно передать эмоцию не только информацию. То, как он отвечал на не очень сложные вопросы мне пришлось по душе, думаю, что это понравится и зрителям,

– поделился мыслями Мула.

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Фильм должен был выйти в кинотеатрах весной, однако из-за полномасштабного вторжения России в Украину Мула решил отсрочить показ ленты. В ней также снялись Олег Блохин, Йожеф Сабо, Артем Милевский, Александр Зинченко, Александр Шовковский, Руслан Ротань, Андрей Пятов и Леонид Буряк.

29 апреля 1992 года – день основания сборной Украины по футболу. Первый поединок национальной команды прошел в Ужгороде. Тогда "сине-желтые" уступили сборной Венгрии со счетом 1:3.