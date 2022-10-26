Із четверга, 27 жовтня, в українських кінотеатрах стартує показ нового фільму "Нація футболу". Ця стрічка буде присвячена історії національної збірної України, якій цього року виповнилось 30 років.

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Автором документального кіно став Володимир Мула, відомий режисер та продюсер. Саме йому належить авторство фільму "UKE/ЮКІ. Історія перемог вільних українців". Ця стрічка розказувала про видатних хокеїстів українського походження в НХЛ.

Трейлер фільму "Нація футболу:

Головним хедлайнером нового фільму став легендарний футболіст та екстренер збірної України Андрій Шевченко. В інтерв'ю 24 каналу Володимир Мула розповів про постать спортсмена та згадав, як відбувались зйомки з ним.

Без Андрія Шевченка неможливо уявити українську збірну на всіх рівнях, починаючи від перших його матчів, закінчуючи його тренерською кар'єрою. Він по праву вважається хедлайнером фільму, тому в стрічці дуже багато про нього. Мені здається, що це інтерв'ю, яке він дав для фільму, вийшло надзвичайно щирим та відвертим, тому що він розкрився, говорив з такою емоцією. Це дуже важливо передати емоцію, не тільки інформацію. Те, як він відповідав на не дуже складні питання мені припало до душі, думаю, що це сподобається і глядачам,

– поділився думками Мула.

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Фільм мав вийти в кінотеатрах навесні, однак через повномасштабне вторгнення Росії в Україні Мула вирішив відтермінувати показ стрічки. У ній також знялись Олег Блохін, Йожеф Сабо, Артем Мілевський, Олександр Зінченко, Олександр Шовковський, Руслан Ротань, Андрій Пятов та Леонід Буряк

Варто знати! 29 квітня 1992 року – день заснування збірної України з футболу. Перший поєдинок національної команди відбувся в Ужгороді. Тоді "синьо-жовті" поступилися збірній Угорщини з рахунком 1:3.