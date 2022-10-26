С четверга, 27 октября, в украинских кинотеатрах стартует показ нового фильма "Нация футбола". Эта лента будет посвящена истории национальной сборной Украины, которой в этом году исполнилось 30 лет.
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Автором документального кино стал Владимир Мула, известный режиссер и продюсер. Именно ему принадлежит авторство фильма "UKE/ЮКИ. История побед свободных украинцев". Эта лента рассказывала о выдающихся хоккеистах украинского происхождения в НХЛ.
Трейлер к фильму "Нация футбола:
Главным хедлайнером нового фильма стал легендарный футболист и экстренер сборной Украины Андрей Шевченко. В интервью 24 канала Владимир Мула рассказал о фигуре спортсмена и вспомнил, как проходили съемки с ним.
Без Андрея Шевченко невозможно представить украинскую сборную на всех уровнях, начиная с первых его матчей, заканчивая его тренерской карьерой. Он по праву считается хедлайнером фильма, поэтому в фильме очень много о нем. Мне кажется, что это интервью, которое он дал для фильма, получилось очень искренним и откровенным, потому что он раскрылся, говорил с такой эмоцией. Это очень важно передать эмоцию не только информацию. То, как он отвечал на не очень сложные вопросы мне пришлось по душе, думаю, что это понравится и зрителям,
– поделился мыслями Мула.
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Фильм должен был выйти в кинотеатрах весной, однако из-за полномасштабного вторжения России в Украину Мула решил отсрочить показ ленты. В ней также снялись Олег Блохин, Йожеф Сабо, Артем Милевский, Александр Зинченко, Александр Шовковский, Руслан Ротань, Андрей Пятов и Леонид Буряк.