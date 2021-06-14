У матчі проти Нідерландів збірна України грала за схемою, при якій всі гравці покривають все поле, а не концентруються в захисті. Шевченко сказав, що при ньому Україна не буде відсиджуватися в захисті, вважаючи за краще грати у "тотальний футбол".

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"Був цікавий матч, швидкий, дуже багато моментів у виконанні однієї й іншої команд, цікавий розвиток атак. Ми могли б і не пропускати такий м’яч у кінці", – сказав Шевченко.

Ми перебудувалися, випустили свіжішого гравця в середину поля, десь налагодили баланс. Команда дуже добре себе проявила,

– наголосив тренер збірної.

Також він повідомив, що команда готуватиметься до наступного матчу з Північною Македонією, вивчаючи тактику супротивників.

"Чекатимемо від неї настрою. У нас теж буде особливий настрій. Що стосується замін, то в нас є час. Завтра повернемося до Бухареста. Хлопці витратили дуже багато енергії, подивимося, хто як відновиться, чи будуть проблеми", – пояснив Шевченко.

Нідерланди – Україна: коротко про матч