Великолепное исполнение стихотворения Кобзаря

Бывший наставник сборной Украины стал первым послом платформы United24, объединяющей всех, желающих поддержать нашу страну в войне против оккупанта. Андрей Шевченко не только посещает благотворительные события, но принял участие в проекте Vogue UA.

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Он направлен на популяризацию украинской поэзии в мире. Украинский тренер красиво продекламировал стихотворение Тараса Григорьевича Шевченко "Если бы вы знали, панычи...". Поэзия была написана в 1850 году, когда поэт находился в Оренбурге.

В комментариях под видео поклонники Шевы отметили его выполнение и поблагодарили за популяризацию всего украинского. Некоторые подписчики даже заверили, что нынешняя поэзия четко показывает настоящее Украины, переживающее одни из худших своих времен. Такие стихи украинцы теперь читают и переживают по-особому.

Андрей Шевченко продекламировал стихотворение Кобзаря: смотрите видео

Напомним, что недавно Андрей Шевченко был приглашен на благотворительное событие, организованное первой ракеткой мира из Польши Игой Швентек. Мероприятие также посетила Элина Свитолина, которая была судьей на вышке, а Сергей Стаховский снова вышел на корт после объявления об окончании профессиональной карьеры.

Также украинский наставник поддерживает родную страну финансово, поселяет в своих квартирах и домах украинских беженцев и посещает разные события в поддержку Украины.