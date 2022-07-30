Чудове виконання вірша Кобзаря

Колишній наставник збірної України став першим амбасадором платформи United24, яка об'єднує усіх, хоче підтримати нашу країну у війні проти окупанта. Андрій Шевченко не лише відвідує благодійні події, а й взяв участь у проєкті Vogue UA.

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Він спрямований на популяризацію української поезії у світі. Український тренер красиво продекламував вірш Тараса Григоровича Шевченка "Якби ви знали, паничі...". Поезія була написала 1850 році, коли поет перебував в Оренбурзі.

У коментарях під відео прихильники Шеви відзначили його виконання та подякували за популяризацію усього українського. Дехто з підписників навіть запевнив, що теперішня поезія чітко показує сьогодення України, яка переживає одні з найгірших своїх часів. Такі вірші українці тепер читають та переживають по особливому.

Андрій Шевченко продекламував вірш Кобзаря: дивіться відео

Нагадаємо, що нещодавно Андрій Шевченко був запрошений на благодійну подію, яку організувала перша ракетка світу з Польщі Іга Швьонтек. Також захід відвідала Еліна Світоліна, яка була суддею на вишці, а Сергій Стаховський знову вийшов на корт після оголошення про закінчення професійної кар'єри.

Також український наставник підтримує рідну країну фінансово, поселяє у своїх квартирах та будинках українських біженців та відвідує різноманітні події на підтримку України.